Следком Югры проверяет информацию о подростке, который попал в больницу после игр за компьютером Фото: Татьяна Коркина

Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что в Сургуте 15-летний подросток попал в больницу после 12-часовой игры за компьютером. В публикациях сказано, что подросток всю ночь провел в компьютерном клубе, а когда вернулся домой у него случился эпилептический приступ. Следком Югры решил вмешаться и провести проверку опубликованной информации.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту следственным управлением СК России по ХМАО – Югре организована процессуальная проверка. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Отметим, что в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» не смогли предоставить никакой информации о том, что произошло с подростком на самом деле, пояснив, что не знают о случившемся.