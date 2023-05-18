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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:25

В Пыть-Яхе во время пожара в девятиэтажном доме спасли шесть человек

Троих детей вывели спасатели, а три женщины спасались с помощью пожарной автолестницы
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе произошел пожар в многоэтажке. К счастью, никто не пострадал. Подробности произошедшего рассказали в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- Сегодня в 11:10 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в 9-этажном жилом доме в 5-ом мкрн Пыть-Яха. Через минуту на место происшествия прибыли пожарные. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление. Горение происходило на кухне одной из квартир 8-го этажа - сообщает МЧС ХМАО.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Спасатели начали операцию по поиску и спасению людей. Из-за сильного задымления в подъезде пути выхода для жильцов были отрезаны и выбраться самостоятельно они не могли.

- В одной из квартир на 8-ом этаже газодымозащитники обнаружили двоих детей и ещё одного ребёнка в квартире на 9 этаже, которых вывели, надев на них спасательные устройства. В то же время было принято решение установить пожарную автолестницу и эвакуировать трех женщин - дополнили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Одновременно сотрудники МЧС эвакуировали из дома 48 жильцов и приступили к тушению возгорания. Через 18 минут огонь удалось ликвидировать.