В Югре число заболевших коронавирусом увеличилось на 48 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 269 501 случай коронавируса, в том числе 48 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: Сургут – 18; Ханты-Мансийск – 8; Нижневартовск – 3; Нефтеюганск – 1; Урай – 1; Советский район – 2; Нефтеюганский район – 1; Мегион – 1; Когалым – 3; Кондинский район – 1; Радужный – 2; Октябрьский район – 1; Пыть-Ях – 1; Березовский район – 3; Ханты-Мансийский район – 1; Покачи – 1.

На момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония, у 2 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 47 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 315 человек, всего прошли обследование 3 781 787.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 55 человек, за весь период пандемии вылечились 266 419 югорчан.