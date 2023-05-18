Руководитель коммерческой фирмы в Сургуте задолжал работнице зарплату и компенсацию за отпуск

Руководитель коммерческой фирмы в Сургуте задолжал работнице зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте руководитель коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты работнику. Возбуждено уголовное дело.

Руководитель коммерческой организации больше двух месяцев не выплачивал сотруднице окончательный расчет по зарплате при увольнении и компенсацию за неиспользованный отпуск. В итоге он задолжал женщине 170 тысяч рублей. Как сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре, расследование уголовного дела продолжается.

- В 2022 году в рамках расследования уголовных дел возмещена задолженность по заработной плате перед гражданами на общую сумму свыше 296 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечены 23 руководителя предприятий-должников - отметили в ведомстве.