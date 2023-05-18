В Югре зафиксированы два лесных и три ландшафтных пожара

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По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00 18 мая на территории автономного округа проводятся работы по тушению двух лесных и трех ландшафтных пожаров.

- 3 ландшафтных пожара на площади 251 га в Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, 2 из них локализованы; 2 лесных пожаров на площади 53 га в Сургутском и Октябрьском районе. К этому часу пожары локализованы. К ликвидации действующих возгораний привлечены 34 работника лесопожарных формирований Югры, необходимая спецтехника - уточнили в Депнедра и природных ресурсов Югры.

За прошедшие сутки в округе потушили 5 ландшафтных пожаров в Октябрьском и Березовском районах на общей площади 372 га. Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 4 класс. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре потушили 16 лесных пожаров на площади 95,12 га и 53 ландшафтных на площади 4139,1 га.