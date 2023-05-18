В ХМАО директору коммерческой компании грозит срок за рубку деревьев Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО незаконно вырубили лес на два миллиона рублей. Подробности уголовного дела, которое возбуждено по факту незаконной рубки леса, раскрыли в пресс-службе УМВД России по ХМАО. Лес вырублен на территории Угутского участкового лесничества, а занималась незаконной деятельность одна из коммерческий организаций.

- Установлено, что коммерческая организация арендовала участок на территории лесничества для разработки карьера. В марте 2023 года 51-летний заместитель директора фирмы, не имея разрешения на вырубку, дал указания работникам вырубить лесные насаждения на участке - говорится в сообщении окружной полиции.

По заключению Природнадзора Югры, размер вреда, причиненного лесному фонду превысил 2 миллиона рублей.

Директору компании грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.