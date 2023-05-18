В Югру 18 мая придет долгожданное потепление

В Югру придет долгожданное потепление Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 мая 2023 года синоптики прогнозируют небольшую облачность, ветер южных направлений 4 – 9 м/с, с порывами до 14 м/с. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -2, +3 °С, в западных районах +4, +9 °С, днем потеплеет до +15, +20 °С, местами по западной половине округа до +25 °С, по восточной до +10 °С.

В Ханты-Мансийске также малооблачно и без осадков. Ветер южных направлений 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +1, +3 °С, днем воздух прогреется до +17, +19 ° С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.