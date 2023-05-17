«Мусор разлетается по могилам»: в Урае депутат обратился в прокуратуру из-за свалок мусора на кладбище

Фото предоставлено КП

В Урае на всех городских кладбищах практически все контейнерные площадки завалены мусором и никто не занимается их вывозом. Для решения этого вопроса депутат Леонард Насибуллин обратился в окружную прокуратуру.

- Мусор разлетается по могилам. Прилегающая территория к кладбищам также завалены бытовым мусором. Многие захоронения находятся в ужасном состоянии, имеются сотни бесхозных могил, где даже нет табличек с ФИО и годами жизни человека. Ни на одном кладбище нет правил поведения и схемы захоронений. Многие жители жалуются, что после ремонта прилегающей дороги, не было обустроено ни одной нормальной парковки для автомобилей и на родительский день невозможно нигде нормально поставить машину - пишет в своем обращении Леонард Фанилевич.

Фото предоставлено КП

Депутат лично провел проверку и отметил, что установленные дорожные ограждения барьерного типа перекрыли вход в калитки на кладбища и урайцам приходится перелезать через них, чтобы зайти.

По закону организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения муниципального образования, то есть это прямая обязанность администрации города. в связи с этим Леонард Насибуллин просит прокуратуру провести проверку и заставить местных чиновников навести порядок.