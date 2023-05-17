Нижневартовск готовится к окончанию отопительного сезона Фото: Татьяна Коркина

Коммунальные службы Нижневартовска готовятся к окончанию отопительного сезона. Как сообщает администрация города, поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома начнется с 18 мая.

После завершения этого этапа, городские службы приступят к диагностике тепловых сетей. Это необходимо для своевременно обеспечения подачи тепла в дома горожан и социальные учреждения к началу следующего отопительного сезона.

Напомним, что текущий отопительный сезон стартовал 1 сентября 2022 года. Официальной информации об окончании подачи тепла в других городах округа пока нет, но в зависимости от погодных условиях в ближайшие дни тепло отключат повсеместно.