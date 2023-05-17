В Югре назначили нового директора департамента по управлению государственным имуществом

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На должность директора департамента по управлению государственным имуществом Югры назначена Светлана Петрик. Об этом сообщили в правительстве региона.

- На должность директора департамента по управлению государственным имуществом автономного округа назначена Светлана Петрик. В новой должности Светлана Петрик будет курировать вопросы нормативно-правового регулирования управления государственным имуществом, оказания государственных услуг в сферах управления государственным имуществом, земельных и кадастровых отношений - говорится в информации на официальном сайте правительства автономного округа.

К своим обязанностям новый руководитель приступает с 18 мая 2023 года. До настоящего времени, с апреля 2022 года, она занимала должность заместителя директора департамента экономического развития Югры.