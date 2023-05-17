В Югре число заболевших коронавирусом увеличилось на 47 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 269 453 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в 12 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 15; Ханты-Мансийске – 7; Нижневартовске – 9; Нягани – 2; Сургутском районе – 1; Мегионе – 2; Югорске – 1; Кондинском районе – 4; Радужном – 2; Пыть-Яхе – 1; Лангепасе – 1; Ханты-Мансийском районе – 2.

На момент выявления у 46 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 46 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 449 человека, всего прошли обследование 3 780 472.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались 25 человек, за весь период пандемии вылечились 266 364 югорчанина.