В жуткой аварии на трассе под Нефтеюганском погибла женщина, еще 5 человек получили травмы

Фото: ОМВД России по Нефтеюганску

На трассе в Югре произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает полиция Нефтеюганска.

Жуткая авария произошла сегодня в первой половине дня на 13 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» города Нефтеюганска. По предварительным данным, 47-летний водитель «Lada Vesta», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Сургута, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Renault Kaptur».

Фото: ОМВД России по Нефтеюганску

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Lada», женщина 1953 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель и пассажир «Vesta», а также 33-летний водитель «Renault» и 2 его несовершеннолетних пассажира: 10-летняя девочка и 6-летний мальчик получили травмы - говорится в сообщении ОМВД России по Нефтеюганску.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.