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НовостиОбщество17 мая 2023 7:50

Югорские пожарные получили благодарность от коллег из Макеевки

Благодарность выражены за помощь в виде пожарно-технического вооружения
Виктория Терина
Югорские пожарные получили благодарность от коллег из Макеевки

Югорские пожарные получили благодарность от коллег из Макеевки

Фото: Татьяна Коркина

Пожарно-спасательный отряд города Макеевки Донецкой народной республики выразил благодарность спасателям Югры за оказанную помощь в виде пожарно-технического вооружения, необходимого для работы и развития материально-технической базы гарнизона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Эту помощь спасатели Югры отправили коллегам в апреле текущего года. В специальную посылку вошли комплекты защитной обуви, боевой одежды пожарного, топоры, пожарные рукава, зажимы рукавные различного диаметра, гидроэлеваторы, генераторы ГПС, бронежилеты, пожарные лестницы и различные комплектующие.

- Оказанная помощь - это вклад в укрепление безопасности, сохранение жизни, здоровья и имущества наших граждан, - говорится в сообщении пожарной службы Макеевки.