Югорские пожарные получили благодарность от коллег из Макеевки Фото: Татьяна Коркина

Пожарно-спасательный отряд города Макеевки Донецкой народной республики выразил благодарность спасателям Югры за оказанную помощь в виде пожарно-технического вооружения, необходимого для работы и развития материально-технической базы гарнизона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Эту помощь спасатели Югры отправили коллегам в апреле текущего года. В специальную посылку вошли комплекты защитной обуви, боевой одежды пожарного, топоры, пожарные рукава, зажимы рукавные различного диаметра, гидроэлеваторы, генераторы ГПС, бронежилеты, пожарные лестницы и различные комплектующие.

- Оказанная помощь - это вклад в укрепление безопасности, сохранение жизни, здоровья и имущества наших граждан, - говорится в сообщении пожарной службы Макеевки.