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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:14

Житель Нижневартовска отправился в колонию за нетрезвую езду на авто

Он отсидит 3 года и 10 месяцев
Виктория Терина
Житель Нижневартовска отправился в колонию за нетрезвую езду на авто

Житель Нижневартовска отправился в колонию за нетрезвую езду на авто

Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска осуждён за нетрезвое вождение. В суде доказано, что 35-летний мужчина 26 мая прошлого года будучи нетрезвым ехал на автомобиле «ЛАДА» по улицам Нижневартовска. Его остановили сотрудники ДПС и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

- По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в размере 0,661 мг/л - отметили в прокуратуре ХМАО.

Мужчину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 3 года лишен водительских прав.