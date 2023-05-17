Житель Нижневартовска отправился в колонию за нетрезвую езду на авто Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска осуждён за нетрезвое вождение. В суде доказано, что 35-летний мужчина 26 мая прошлого года будучи нетрезвым ехал на автомобиле «ЛАДА» по улицам Нижневартовска. Его остановили сотрудники ДПС и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

- По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в размере 0,661 мг/л - отметили в прокуратуре ХМАО.

Мужчину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 3 года лишен водительских прав.