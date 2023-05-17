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НовостиОбщество17 мая 2023 6:12

В Сургуте 20 мая ради благотворительного забега перекроют дороги

С 08:30 до 17:00 ожидается ограничение движения транспорта на нескольких дорожных участках города
Виктория Терина
В Сургуте 20 мая ради благотворительного забега перекроют дороги

В Сургуте 20 мая ради благотворительного забега перекроют дороги

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 20 мая пройдет благотворительный легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Как сообщает администрация города, в связи с проведение мероприятия в этот день с 8:30 до 17:00 будет перекрыто движение автотранспорта на некоторых дорожных участках.

В частности это движение будет перекрыто по улице Университетская от дома № 26 на улице Энергетиков до проспекта Пролетарского. Также по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом. И проспект Ленина от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до улицы Рабочей.

Жителей города просят отнестись с пониманиям к планируемым ограничениям и заранее планировать свой маршрут.