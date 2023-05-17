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НовостиОбщество17 мая 2023 6:00

В 2023 году в Югре в нормативное состояние приведут 35,13 км дорог

Особое внимание будет уделено обновлению трасс
Виктория Терина
В 2023 году в Югре в нормативное состояние приведут 35,13 км дорог

В 2023 году в Югре в нормативное состояние приведут 35,13 км дорог

Фото: Юлия Кучеренко

В 2023 году в Югре планируется привести в нормативное состояние 35,13 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. В частности это будет 29,24 км – региональных автомобильных дорог и 5,89 км – городских агломераций.

- Особое внимание будет уделено обновлению трасс, которые вошли в опорную сеть РФ. Ее протяженность в Югре – 1 518 км - говорится в сообщении пресс-службы.

Одним из важных объектов остается строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута и реконструкция участка дороги Югорск – Таёжный. Важными также будут дороги к социально значимым объектам и магистрали, проходящие по сельским территориям.

Подрядчики уже закончили подготовку к новому дорожному сезону и закупили необходимые материалы.