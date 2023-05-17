В одном из поселков ХМАО у 51-летнего мужчины нашли наркотики, нелегальное оружие и боеприпасы

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Октябрьском районе полицейские изъяли у местного жителя 2,5 килограмма наркотиков, обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Все это находилось в доме у 51-летнего жителя поселка Унъюган.

- Задержанный незаконно хранил по месту жительства обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров, а также 26 полимерных пакетов с марихуаной массой около 2,5 килограммов и маковую соломку массой около 155 граммов - сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Мужчина признал свою вину и рассказал полицейским, что разрешения на хранение и ношение оружия никогда у него не было. В обрез и часть патронов он нашел в лесу много лет назад, а еще часть – изготовил самостоятельно.

Против югорчанина возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу.