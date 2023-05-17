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НовостиПроисшествия17 мая 2023 5:41

Наркотики, кражи и грабежи: в Югре за сутки произошло 52 преступления

Криминальную статистику опубликовали в УМВД России по ХМАО-Югре
Виктория Терина
В Югре за сутки зарегистрировано 52 преступления

В Югре за сутки зарегистрировано 52 преступления

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 22. По данным пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре, одно из преступлений раскрыто в Нягани. Там, молодой человек, находясь в квартире жилого дома, похитил 22 тысячи рублей. А в Сургуте в лесном массиве полицейские задержали 28-летнего мужчину с наркотиками.

Кроме того, сотрудники полиции Нефтеюганского района нашли и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний мужчина, который взломал замок и незаконно проник в помещение дачного дома и хозяйственную постройку в СНТ «Энергетик». Мужчина похитил 2 электрорубанка, электролобзик, угловую шлифовочную машину, циркулярную пилу и телевизор.

Все из перечисленных находятся под подпиской о невыезде, против них возбуждены уголовные дела.