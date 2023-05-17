В Югре прогнозируют 1-3 классы пожарной опасности, а в Кондинском районе - 4 класс

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По состоянию на 09:00 17 мая, в ХМАО проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 52 га в Березовском районе. Лесные пожары отсутствуют. Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО, за прошедшие сутки удалось потушить три лесных пожара в Белоярском и Октябрьском районах на площади 5 га и четыре ландшафтных пожара в Кондинском, Октябрьском и Березовском районах на общей площади 100,6 га. Причиной возгорания стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. В тушении пожара задействованы 7 работников Авиалесоохраны Югры и необходимая техника.

Сегодня в Югре прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, а в Кондинском районе - 4 класс. Мониторинг югорских лесов проводится круглосуточно. Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 85,92 га и 48 ландшафтных на площади 3767,1 га.

О возгораниях на природе можно сообщить в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46 или на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00, а также в службу экстренного реагирования по телефону 112.