В Сургуте школьник угодил под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки произошло 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Так, по собственной неосторожности, в ДТП пострадал юный пешеход.

Это случило в Сургуте, когда 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota» наехала на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 125 водителей и 36 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, а родителям рекомендую еще раз напомнить детям о том, как правильно переходить дорогу.