В Сургуте задержали курьера, переводившего мошенникам деньги обманутых пенсионеров Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте задержали курьера, переводившего деньги обманутых пенсионеров мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО. Эта схема обмана популярна у аферистов, так на нее попалась пенсионерка из Сургута.

Доверчивая женщина поверила, что её внучка попала в ДТП, а пострадавшей в аварии женщине нужны деньги на лечение. Пожилая югорчанка выполнила условия аферистов и передала курьеру сумку с вещами и 500 тысяч рублей. Позже она узнала, что ее обманули.

Курьером оказался молодой парень. Он устроился на вакансию «сборщик заказов» и вскоре ему поступил «заказ»: необходимо было забрать сумку у женщины, вещи выбросить, а деньги перевести на указанный счёт. Следуя указаниям, фигурант перевёл 450 тысяч рублей, оставив себе 50 тысяч рублей. Молодой человек признался в трех преступлениях. И рассказал, что перевел мошенникам более 970 тысяч рублей, а сам "заработал" 108 тысяч рублей.