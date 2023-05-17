В Югре 17 мая столбик термометра поднимется до +22 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 17 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 °С, днем по западной половине +12, +17 °С, местами до +22 °С, а по восточной половине столбик термометра покажет лишь +5...+10 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2 °С, днем +12, +14 °С.