На Комсомольском озере и реке Мысовая Мега в Нижневартовске собрали 14 куб метров мусора

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

На территории Комсомольского озера и лесного комплекса «Ягом» в Нижневартовске прошли мероприятия по очистке береговых линий. В акции участвовали больше 250 человек.

Всего собрано около 14 кубических метров отходов в прибрежных акваториях Комсомольского озера и реки Мысовая Мега. Участниками акции стали студенты, школьники, их педагоги и наставники, а также сотрудники нижневартовских предприятий.

Как уточнили в администрации города, целью мероприятий стало восстановление водных объектов и формирование у населения бережного отношения к ним, как к жизненно важным ресурсам. Субботники проходили в рамках акции «Берег добрых дел» общероссийской акции «Вода России».