Югра вошла в топ-5 регионов России в рейтинге социально-экономического развития Фото: Татьяна Коркина

Югра вошла в топ-5 регионов России в рейтинге социально-экономического развития по итогам прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона, ссылаясь на оценку экспертов агентства РИА Рейтинг.

При составлении рейтинга были учтены различные факторы, в частности: доходы бюджета, уровень безработицы, продолжительность жизни, а также объем производства товаров и услуг на душу населения. ХМАО уже стабильно показывает хорошие результаты и уже несколько лет подряд входит в число лидеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что Югра вошла в ТОП-5 регионов России по качеству жизни.