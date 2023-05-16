Следком выясняет причины смерти мужчины, труп которого нашли возле трассы в Нижневартовске

В Нижневартовске устанавливаются обстоятельства гибели мужчины Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

- 15 мая 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи трассы, в районе СОНТ «Индустрия» Нижневартовска, обнаружено тело 56-летнего мужчины - говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят проверку и сообщают, что при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. А точная причины смерти выяснится после судебно-медицинской экспертизы.

После всех проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.