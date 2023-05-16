В Нижневартовске из детской поликлиники №5 эвакуировали 400 человек из-за короткого замыкания

Задымление произошло из-за короткого замыкания. Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске эвакуировали 400 человек из детской поликлиники №5. Задымление произошло из-за короткого замыкания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в здании медицинского учреждения поступило в 13:12, сработал пожарный извещатель. На место прибыли сотрудники МЧС, эвакуировали пациентов и сотрудников учреждения. 120 работников поликлиники было выведено на улицу, остальные – пациенты.

В медицинском учреждении произошло короткое замыкание без горения в оборудовании для поднятия лифта. На момент происшествия в нем никого не было, уточняют в ведомстве. В задымлении никто не пострадал. Для ликвидации от МЧС привлекалось девять единиц техники и 45 спасателей.