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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:57

В Нижневартовске из детской поликлиники №5 эвакуировали 400 человек из-за короткого замыкания

Задымление произошло из-за короткого замыкания
Серафима Краснова
Задымление произошло из-за короткого замыкания.

Задымление произошло из-за короткого замыкания.

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске эвакуировали 400 человек из детской поликлиники №5. Задымление произошло из-за короткого замыкания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в здании медицинского учреждения поступило в 13:12, сработал пожарный извещатель. На место прибыли сотрудники МЧС, эвакуировали пациентов и сотрудников учреждения. 120 работников поликлиники было выведено на улицу, остальные – пациенты.

В медицинском учреждении произошло короткое замыкание без горения в оборудовании для поднятия лифта. На момент происшествия в нем никого не было, уточняют в ведомстве. В задымлении никто не пострадал. Для ликвидации от МЧС привлекалось девять единиц техники и 45 спасателей.