Наркотики, кражи денег и телефона: в Югре за сутки зарегистрировано 46 преступлений

Наркотики, кражи денег и телефона: в Югре за минувшие сутки зарегистрировано 46 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 46 преступлений, по горячим следам раскрыто 21.

По информации УМВД России по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске задержали вора, который украл телефон у посетительницы кафе. А в Нефтеюганске молодой человек похитил со счета вверенной ему банковской карты 5 тысяч рублей. Еще одним фигурантом, но уже другого уголовного дела стал мужчины из окружной столицы. Он арестован за наркотики.

- Сотрудники ППСП в районе улице Гагарина задержали мужчину 1970 года рождения. В ходе личного досмотра у задержанного изъяли наркотическое средство массой 0,29 грамма. Нарушителю избрана мера принуждения – обязательство о явке - говорится в сообщении полиции.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.