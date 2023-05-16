Рыбак из Нижневартовска задержан полицейскими за браконьерство

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

За незаконный вылов 291 особи рыбы различных пород жителю Югры придется дорого заплатить. Против него возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе окружной полиции, во время рейда на реке Савкино 11 мая 2023 года полицейские остановили 54-летнего вартовчанина на лодке. В его транспорте нашли 226 особей рыбы породы «Плотва», 45 особей рыбы «Окунь», 1 особь рыбы «Ерш», 2 особи рыбы «Щука», 14 особей рыбы «Язь», 3 особи рыбы «Карась». Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам превысила 155 тысяч рублей.

Рыбак рассказал, что выловил рыбу с помощью сети, что считается запрещенным орудием ловли. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.