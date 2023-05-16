В Югре число заболевших коронавирусом увеличилось на 18 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период зафиксировано 269 406 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 18 новых случаев COVID-19 в 5 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 6; Ханты-Мансийске – 7; Сургутском районе – 1; Когалыме –1; Ханты-Мансийском районе – 3.

На момент выявления у 16 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека зафиксирована пневмония, у 1 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 18 случаях. За сутки на COVID обследовано 275 человека, всего прошли обследования 3 779 023.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 51 человек, за весь период пандемии вылечились 266 339 югорчан.