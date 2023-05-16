Пьяная езда по Сургута привела югорчанина к скамье подсудимых Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута, который совершил ДТП отправится под суд. Об этом стало известно из сообщения окружной прокуратуры.

Оказалось, что в декабре 2022 года обвиняемый пьяный ехал на «Renault Logan», в районе ул.Энергетиков в г.Сургуте, он выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем марки «Geely».

От удара автомобиль обвиняемого отбросило на встречку, где он врезался в стоящим перед перекрестком автомобилем «Renаult Sandero». В результате пассажиру автомобиля «Renаult Sandero» причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд.