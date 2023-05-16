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НовостиПроисшествия16 мая 2023 4:56

В ХМАО пенсионер на иномарке спровоцировал аварию, в которой пострадала женщина

За сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО

Фото: УГИБДД России по ХМАО

За сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Одна из аварий произошла в Нефтеюганском районе, а точнее на 9 км автодороги «Нефтеюганск - Левый берег р. Обь».

Виновником аварии стал 71-летний водитель «Hyundai», который при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Volkswagen», двигающимся по главной дороге. В результате ДТП 60-летняя пассажирка «Volkswagen» получила травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО

Фото: УГИБДД России по ХМАО

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 20 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказан 571 водитель и 50 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что перед выполнением перестроения необходимо убедиться в безопасности своего маневра.