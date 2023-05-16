В Югре резко выросло количество укусов клещей Фото: Татьяна Коркина

С начала эпидемического сезона в Югре зарегистрировано 160 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клеща в 16-ти муниципалитетах региона. Превышение среднеокружного уровня присасываемости клещей зафиксировано в Кондинском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Нефтеюганском, Советском районах, Урае, Пыть-Яхе, Лангепасе.

За неделю зарегистрировано 124 случая. Больше всего клещи нападали на югорчан в лесу – 35,0%, в черте городов, поселков 25%. Завозных случаев - 21,3%, на дачах и садовых участках - 13,1%, кладбищах - 3,1%, парках и скверах - 2,5%

Вакцинацию против клещевого энцефалита, по последним данным Роспотребнадзора, прошли больше 68 тысяч югорчан.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее о том, что биолог Тюменского государственного университета выразила опасение касательно нового вида клещей, которые могут вызывать чуму и лихорадку.