В Югре 16 мая ветер усилится до 15 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 мая ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +0, +5 °С, днем по западной половине до +13, +18 °С, а местами лишь до +7 °С, по восточной половине +4, +9 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +4 °С, днем столбик термометра покажет +10, +12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.