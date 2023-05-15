В Сургуте 18 мая откроется медиавыставка «Югра — Донбасс. Добровольцы»

Фото: Исторический парк "Россия - Моя история. Югра"

В Сургуте на площадке исторического парка «Россия - моя история» 18 мая состоится открытие медиавыставки «Югра — Донбасс. Добровольцы». Выставка проводится в рамках проведения Года взаимопомощи и посвящена гуманитарным миссиям российских добровольцев на Донбассе.

Как отметили в пресс-центре правительства Югры, выставка в Сургуте является продолжением проекта, ранее стартовавшего в столице региона. Посетителям будут представлены портреты добровольцев, каждый из которых рассказывает свою собственную историю об участии в добровольческой миссии.

Кроме портретов, на выставке будет полевые фото- и видеоматериалы, которые были отсняты добровольцами и журналистами в период гуманитарных миссий на Донбассе.