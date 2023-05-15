Житель Белоярского попытался дать взятку полицейскому и теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

Жителя Белоярского будут судить за покушение на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Расследование уголовного дела против 36-летнего жителя города Белоярского завершено. Выяснилось, что в сентябре 2022 года сотрудники ДПС остановили его на дороге, когда он ехал без прав, а точнее будучи лишенным водительских прав.

Но мужчина решил избежать наказания за административное правонарушение и попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей, но инспектор ДПС пресек преступные действия обвиняемого и отказался от получения взятки.

Уголовное дело передано в суд.