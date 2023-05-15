Из Нижневартовска открывает еще один рейс в Минеральные воды Фото: Юлия Кучеренко

Еще один рейс в Минеральные воды запустили из Нижневартовска. Авиакомпания ЮТэйр с 6 июня начнет выполнять такие полеты. Данные об этом рейсе уже появились в расписании аэропорта.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Начало рейса из Нижневартовска в 19 часов 10 минут, а из Минвод в 11 часов 40 минут. Время в пути составит более четырех часов. Билеты на рейс можно уже купить уже сейчас на сайте авиакомпании, а также в кассах.

Сейчас Нижневартовск и Минеральные воды связывают рейсы, которые выполняет авиакомпания «Азимут». Она проводит полеты по вторникам, средам, субботам и воскресеньям, а со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам.