В Югре начинающий водитель устроил аварию, в которой пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре произошло 4 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Так, по вине «начинающего водителя» пострадали четыре человека. Авария произошла в Сургуте. По информации ГИБДД, 19-летний водитель «ВАЗ», при развороте от правого края проезжей части, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Toyota», движущимся сзади в попутном направлении. В результате ДТП водитель Лады и три его пассажира: 14, 17 и 22-летние молодые люди, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 32 водителя с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 84 водителя и 148 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.