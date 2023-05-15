Югорчанина, убившего брата в момент пьяной ссоры, ждет суд

Житель Советского предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата Фото: Татьяна Коркина

Житель Советского предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Такая информация появилась накануне на сайте следственного комитета ХМАО.

- Югорским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Советского. Мужчина обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) - говорится в сообщении силового ведомства.

Убийство произошло в ночь на 4 марта 2023 года, когда обвиняемый вместе с братом выпивал в квартире по улице Промышленная. Мужчины начали ссорится, потом обвиняемый нанес брату смертельное ножевое ранение в шею. Мужчины скончался на месте происшествия.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.