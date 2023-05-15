Две жительницы Нефтеюганска лишились всех денег из-за мошенников Фото: Юлия Кучеренко

Очередные доверчивые жительницы Нефтеюганска лишились всех своих накоплений, об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. Одной из пострадавших стала 62-летняя женщина.

Ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил югорчанке, что с ее счета проходит финансирование запрещенной экстремистской организации и во избежание уголовной ответственности ей необходимо перевести свои накопления на специальный счет. Женщина испугалась и перевела 150 тысяч рублей, но на этом звонки не прекратились. Аферисты посоветовали югорчанке оформить кредит, якобы для пресечения несанкционированного оформления кредита на её имя. Она также поверила в легенду и перевела свыше 30 тысяч рублей кредитных средств мошенникам.

На подобную схему попалась и 55-летняя югорчанка. Женщине позвонили якобы сотрудники службы безопасности Центрального банка и сообщили, что ее накопления находятся под хакерской атакой. Пенсионерка наивно поверила и сделала все по инструкциям мошенников. В итоге она лишилась 98 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.