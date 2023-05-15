В Югре 15 мая будет ветрено и по весеннему прохладно Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 15 мая 2023 года, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по восточной половине региона пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, днем потеплеет до +12, +17 °С, местами +4, +9 °С.

В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Ночью столбик термометра покажет около 0 °С, а днем поднимется до +14, +16 °С.

Более подробный прогноз можно увидеть в инфографике МЧС.