Власти Нижневартовска объяснили смог и запах гари в городе Фото: Юлия Кучеренко

Власти Нижневартовска успокоили жителей, сообщением о том, что лесных пожаров в границах Нижневартовска не зафиксировано. Об этом сказано в телеграм-канале администрации города.

- По информации МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГОиЧС», лесных пожаров в границах Нижневартовска не зафиксировано. Причина наблюдавшихся накануне дымки и смога - сложная пожароопасная обстановка в соседних регионах и возгорание на территории острова Чехлоней Нижневартовского района - говорится в сообщении.

После проведенных замеров, выяснилось, что на данный момент предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Власти города заверяют, что замеры и общий мониторинг ситуации проводится регулярно. Но при этом, специалисты отмечают, что из-за ветра, который может сменить свое направление, ситуация может усугубится. Горожане могут почувствовать ухудшение своего состояния. Поэтому, в случае очередного появления характерных запахов и смога жителям рекомендуют усилить питьевой режим, по возможности не открывать окна и проводить влажную уборку.