Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:03

На территории Нижневартовского района действует 1 ландшафтный пожар

Пройденная огнём площадь составляет 40 га
Виктория Терина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

По данным Авиалесоохраны Югры, на территории Нижневартовского района действует 1 ландшафтный пожар. Как уточняют специалисты, по состоянию на 9:00 площадь, пройденная огнём, составляет 40 га.

Причина возгорания - не соблюдение правил пожарной безопасности. Сейчас на месте работают 15 сотрудников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры и необходимая техника. За прошедшие сутки на территории ХМАО ликвидировано 3 возгорания на площади 135,3 га.

Спасатели просят при обнаружении пожара звонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8 800 100-94-00.