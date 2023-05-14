Фото предоставлено КП

По данным Авиалесоохраны Югры, на территории Нижневартовского района действует 1 ландшафтный пожар. Как уточняют специалисты, по состоянию на 9:00 площадь, пройденная огнём, составляет 40 га.

Причина возгорания - не соблюдение правил пожарной безопасности. Сейчас на месте работают 15 сотрудников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры и необходимая техника. За прошедшие сутки на территории ХМАО ликвидировано 3 возгорания на площади 135,3 га.

Спасатели просят при обнаружении пожара звонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8 800 100-94-00.