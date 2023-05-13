Ожидаемая продолжительность жизни в Югре достигла 75 лет

За последние три года в ХМАО увеличилось население. Фото: Татьяна Коркина

Жители Югры стали жить немного дольше. В департаменте здравоохранения заявили, что продолжительность жизни северян в 2022 году увеличилась на пару лет, в сравнении с 2020 и 2021 годами.

Накануне доклад по продолжительности жизни и рождаемости в регионе озвучили на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Среднестатистический житель Югры доживает до 75 лет.

— Автономный округ занимает 11 позицию по показателю рождаемости в стране. Уровень показателя смертности в автономном округе в 2 раза ниже уровня по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Югре к концу 2022 года достигла 75,4 лет, — говорится в сообщении пресс-службу департамента здравоохранения Югры.

Кроме того, за последние три года в ХМАО увеличилось население, почти на 2,5% за счет миграционных и естественных процессов.