В Сургутском районе появится памятник природы регионального значения на площади 229 га

Памятник природы в Сургутском районе появится в 2023 года в рамках регионального проекта. Фото: Архив "КП"

В Сургутском районе появится памятник природы регионального значения. Такое решение приняли на заседании правительства сегодня, 13 мая. Площадь «Тундринского кедрового бора» достигнет 229 гектаров земли. Власти планировали сохранить ценные кедровые леса, а также исчезающие виды растений и животных. Памятника природы регионального значения поможет поддержать экологический баланс Югры.

Памятник природы появится в 2023 года в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

По словам руководителя филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» Павла Ивановского, большой вклад в принятие решения внесли сами жители села Тундрино, именно они выступили с соответствующей инициативой.