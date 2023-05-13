В Югру 13 мая 2023 года придет циклон с мощным дождем

Циклон с дождем начнется заходить на территорию Югры днем в субботу, 13 мая. Фото: Виктория Гаврик

В Югре в ближайшие сутки ожидается дождь, следует из прогноза синоптиков. Мощные дожди прогнозируют метеорологи в северной части региона вечером с субботы на воскресенье, с 13 на 14 мая 2023 года.

Циклон с дождем начнется заходить на территорию Югры днем в субботу, 13 мая, а примерно к полуночи интенсивные осадки до 1 мм ожидаются в северной части региона, охватывая Сургут и Нижневартовск.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

К трем часам ночи, судя по прогнозу, территория, где идет дождь, станет больше, в том числе он будет идти и в Ханты-Мансийске; однако интенсивность дождя уменьшится. Температура воздуха сегодня в регионе будет днем от +12 до +17 градусов, ночью – до +6 градусов Цельсия.