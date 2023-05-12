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НовостиОбщество12 мая 2023 10:55

Центр Нижневартовска перекроют 13 мая из-за легкоатлетической эстафеты

Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут
Серафима Краснова
Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске ограничат транспортное движение в субботу, 13 мая, из-за легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

— Эстафета состоится на стадионе «Центральный». В связи с этим в период с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Пикмана (на участке от «Жемчужины Сибири» до Мусы Джалиля), — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД.

В частности, инспекторы ДПС перекроют проспект Победы: от Пикмана до 60 лет Октября. Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.