Центр Нижневартовска перекроют 13 мая из-за легкоатлетической эстафеты

Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут. Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске ограничат транспортное движение в субботу, 13 мая, из-за легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

— Эстафета состоится на стадионе «Центральный». В связи с этим в период с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Пикмана (на участке от «Жемчужины Сибири» до Мусы Джалиля), — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД.

В частности, инспекторы ДПС перекроют проспект Победы: от Пикмана до 60 лет Октября. Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.