В Югре выявлено 35 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре выявлено 269 248 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки подтверждено 35 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 15;

Ханты-Мансийске – 9; Нижневартовске – 1; Нягани – 2; Советском районе – 2; Югорске – 2; Нижневартовском районе – 2; Березовском районе – 2.

На момент выявления у 34 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 35 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 027 человек, всего прошли обследование 3 775 807.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 87 человек, за весь период пандемии вылечились 266 086 югорчан.