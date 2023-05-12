Водителя грузовика из ХМАО, осудят за убийство по неосторожности Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности водителем грузового автомобиля. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила пресс-служба следственного комитета по ХМАО.

Так, по информации ведомства, 32-летнего жителя Сургута обвиняют в причинении смерти по неосторожности. А случилось все еще в октябре 2022 года, когда обвиняемый, управляя грузовым автомобилем на территории месторождения в Сургутском районе, не убедившись в безопасности наехал на рабочего, находившегося около переднего колеса автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу собраны доказательства, материалы переданы в суд.