Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

В Сургутской травмбольнице спасли упавшую с 9 этажа пациентку. Об этом случаев рассказали в пресс-службе БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница".

- Уже почти полтора месяца в нашей клинике лечится 42-летняя женщина, пострадавшая после падения с 9 этажа. Её доставили в очень тяжелом состоянии: с многочисленными переломами, ушибами внутренних органов, в травматическом шоке - говорится в сообщении больницы.

Женщина находилась в нестабильном состоянии, и любые хирургические вмешательства в остром периоде сопровождались высоким риском. Но благодаря грамотным, высокопрофессиональным анестезиологам-реаниматологам всё же удалось добиться возможности оперировать.

- Из-за смещения позвонков спинной мозг подвергся компрессии. Мы уже начали наблюдать нарастающий неврологический дефицит. Результатом постоянного сдавливания нервных структур стал бы спинальный инсульт, и пациентка уже не смогла бы ходить. Поэтому было решено провести срочную нейрохирургическую операцию - рассказал нейрохирург Вадим Падурец.

Сейчас врачи смело заявляют, что из больницы пациентка уйдёт на своих ногах. Она ещё продолжает восстанавливаться и пока остаётся в больнице.