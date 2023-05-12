На дорогах ХМАО введен режим повышенной готовности, связанный с лесными пожарами Фото: Юлия Кучеренко

На дорогах ХМАО введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». Это решение принято из-за возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами в близи автодорог общего пользования федерального значения. Кроме того, такой режим введен Свердловской, Тюменской, Курганской областей.

- С 12:00 11 мая 2023 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра введён режим повышенной готовности: организован оперативный штаб в составе представителей ФКУ; ведется постоянный, круглосуточный контроль, мониторинг за транспортно-эксплуатационным состоянием, состоянием видимости, обнаружением термических точек и очагов возгорания вблизи автомобильных дорог общего пользования федерального значения - говорится в сообщении.

При задымления проезжей части вводится временное ограничение скорости до 70 км/ч. Специалисты постоянно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС России и Госавтоинспекции.